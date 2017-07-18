В Подольске собирают реактор для атомного ледокола «Сибирь»

18 Июля 2017 года, 14:41

ПОДОЛЬСК/ 18 июля/ БИ-ПОРТ - В ПАО «ЗиО-Подольск» прошла операция по сборке интегрированного корпуса реактора силовой установки «РИТМ-200» для первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь». Закончились работы по приварке четырёх гидрокамер к корпусу реактора. Каждая гидрокамера имеет массу 4,5 тонны.

Гидрокамеры являются неотъемлемой частью интегрированного корпуса реактора. В дальнейшем в них будут установлены центральные электронасосы. Гидрокамеры предназначены для циркуляции охлаждающей среды внутренней полости реактора.

Следующим важным этапом производства первого корпуса РУ «РИТМ-200» для ледокола «Сибирь» станет установка и приварка кассет парогенератора.