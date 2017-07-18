«Олкон» вручил экологические подарки детям городского лагеря

18 Июля 2017 года, 15:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 18 июля/ БИ-ПОРТ - В Оленегорске прошло торжественное закрытие смены городского детского лагеря, работающего на базе Центра внешкольной работы.

В этом году мероприятия смены были посвящены экологии, поэтому на закрытии ребята подготовили проекты на тему защиты окружающей среды. Жюри, в состав которого вошли инженер по охране окружающей среды Татьяна Атавина и руководитель пресс-службы «Олкона» Анастасия Чикишева, оценивали рисунки детей, поделки из вторсырья, а также стенгазеты. Отряды подготовили проекты решения какой-либо экологической проблемы. Так, первый отряд предложил построить в Оленегорске мусороперерабатывающий завод, а ребята из второго отряда настаивали на снижении выбросов автотранспорта.

Кульминацией праздника стал показ костюмов, сделанных из подручных материалов. Воспитанницы центра внешкольной работы выступили в образах времен года. Костюмы для них подготовила директор лагеря Тамара Александровна Хлучина. Призеры конкурсов получили от Оленегорского горно-обогатительного комбината экологические подарки: развивающие пирамиды из натурального дерева, USB-накопители в деревянном исполнении, наборы карандашей, блокноты и ручки.

Напомним, что прошедшее мероприятие – один из этапов совместной программы «Олкона» и администрации города в рамках Года экологии.