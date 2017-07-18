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Главная » НОВОСТИ » Начальник УМВД Игорь Баталов подвел итоги работы МВД за первое полугодие 2017 года
 
 
 
 
18 Июля 2017 года, 15:10

Начальник УМВД Игорь Баталов подвел итоги работы МВД за первое полугодие 2017 года


МУРМАНСК/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталова подвел итоги работы органов внутренних дел региона по основным направлениям служебной деятельности за первое полугодие 2017 года.

По итогам первого полугодия этого года в Мурманской области на 25% уменьшилось общее количество зарегистрированных преступлений, их совершено 6322, отметил Баталов. Особо тяжких и тяжких преступлений стало меньше на 15,5%.

По-прежнему, более половины числа зарегистрированных преступлений составляют преступления против собственности. Из них более 57% - кражи. Мошенничества – 34%. Активная профилактика дистанционных мошенничеств способствовала снижению количества таких преступлений, сейчас зарегистрировано 800 таких случаев.

Почти на 30% сократилось количество преступлений против личности. Количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 26,5%, побоев – на 87,5%. В то же время, за последние шесть месяцев больше зарегистрировано умышленных убийств и угроз убийством на 10,3%. Изнасилований стало меньше на 2/3, добавил начальник УМВД.

Эффективность работы по раскрытию преступлений возросла и составила около 54%, раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений осуществлено на 59,5%.

«Это ниже среднероссийских показателей, но, я думаю, что мы приложим усилия, и к концу года раскрытий будет больше», – подчеркнул Баталов.

На 40,5 % сократилось количество преступлений в общественных местах, на 34,7% сократилась уличная преступность. На 175 случаев меньше в общественных местах совершено преступлений тяжкой и особо тяжкой категории.

На четверть с небольшим сократилось количество бытовых преступлений, их тяжкая составляющая – почти на 40%. Число преступников в состоянии алкогольного опьянения стало меньше на 21,3%, преступников-рецидивистов – на 19,8%.

Количество выявленных преступлений экономической направленности возросло на 8,1%, в том числе совершенных в крупном и особо крупном размере – на 7%. В результате принимаемых мер по противодействию коррупции пресечено 71 таких преступлений.

«Основное число преступлений, связанных с коррупцией, относится к категории тяжких и особо тяжких. Более чем в два раза увеличилось число выявленных преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном и особо крупном размере», – рассказал Игорь Баталов.

К уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечено 344 гражданина. Из незаконного оборота изъято 15 кг наркотических средств и психотропных веществ, в основном гашиша (6,4 кг) и марихуаны (1,8 кг).

Подростковая преступность снизилась на 47,7%, количество совершенных ими тяжких и особо тяжких преступлений – на 26,5%. Подростков, преступивших закон в состоянии алкогольного опьянения, также стало меньше: в прошлом году их было семь, в этом году – один, заметил начальник УМВД.

На 40,8% снизилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Структура преступности несколько изменилось: 38% нарушений закона связаны с подделкой официальных документов (санитарных книжек и т.д.). На 54,7% произошло снижение числа преступлений в отношении иностранцев.

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