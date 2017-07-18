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Главная » НОВОСТИ » Партию контрафактных оленьих рогов могут ввезти на территорию Мурманской области
 
 
 
 
18 Июля 2017 года, 16:30

Партию контрафактных оленьих рогов могут ввезти на территорию Мурманской области


РОССИЯ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – В Воркуте пропало 5,2 тонны лома оленьих рогов. Об исчезновении потенциально опасного сырья рассказали в Управлении Россельхознадзора по Республике Коми. Указанное оленеводческое сырье подлежало уничтожению.

«В связи с вышеизложенным, Управление Россельхознадзора по Мурманской области обращает внимание на существующую угрозу возможного незаконного ввоза на территорию Мурманской области пантокринного сырья», - говорится в сообщении ведомства.

В случае поступления в адрес компаний Мурманской области предложений о продаже пант и рогов северных оленей без необходимых документов, управление просит сообщить по телефону 8-81553-91-052.

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  • Хм.., а к нам-то энти чудо-кости на кой вести? Их в Китай отправлять надо, там на пантокрины спрос.
 
 
 
 
 
 
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