Партию контрафактных оленьих рогов могут ввезти на территорию Мурманской области

РОССИЯ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – В Воркуте пропало 5,2 тонны лома оленьих рогов. Об исчезновении потенциально опасного сырья рассказали в Управлении Россельхознадзора по Республике Коми. Указанное оленеводческое сырье подлежало уничтожению.
«В связи с вышеизложенным, Управление Россельхознадзора по Мурманской области обращает внимание на существующую угрозу возможного незаконного ввоза на территорию Мурманской области пантокринного сырья», - говорится в сообщении ведомства.
В случае поступления в адрес компаний Мурманской области предложений о продаже пант и рогов северных оленей без необходимых документов, управление просит сообщить по телефону 8-81553-91-052.