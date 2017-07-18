«Нордавиа» продолжает работать и выполнять свои обязательства перед пассажирами

18 Июля 2017 года, 15:45

МУРМАНСК/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – В авиакомпании «Нордавиа» прокомментировали ситуацию с решением Росавиации ограничить сертификат эксплуатанта.

Как пояснили агентству в пресс-службе перевозчика, это решение связано с корпоративным спором по вопросу возврата технического долга.

В «Нордавиа» заявили, что обоснования стабильного экономического состояния компании, а также информацию об отсутствии влияния долга на финансовое состояние компании уже направлены в Федеральное агентство воздушного транспорта.

«Обращение авиакомпании об отмене ограничения действия сертификата принято Росавиацией и мы ожидаем на этой неделе положительного решения этого вопроса. «Нордавиа» продолжает работать, выполняя свои обязательства перед пассажирами, клиентами и контрагентами. Никаких изменений в расписании регулярных и чартерных рейсов не планируется», – подчеркнули в пресс-службе перевозчика.

Напомним, решение об ограничении сертификата эксплуатанта было принято Росавиацией в мае 2017 года.

Фото: М.Паламарчук