Полиции вернут некоторые полномочия, которые были у милиции

18 Июля 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – Полиция снова сможет в полной мере реагировать на регламентированные субъектом нарушения, рассказал начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов.

«После того, как нас сделали полицией, вышел ряд противоречий по федеральному законодательству. В частности, мы не могли работать по законодательству муниципальному – нарушение тишины и т.д. Мы реагировали на вызовы, но оформляли материалы и отправляли их в административную комиссию муниципалитета. Сейчас пришло соглашение, оно подписывается. Теперь мы в полной мере начнем реагировать на все нарушения, которые регламентированы субъектом», – сообщил Баталов.

Начальник УМВД добавил, что «профилактические меры, которые были у милиции, мы возвращаем на круги своя через призму этого соглашения, и думаем, что от этого будет польза».