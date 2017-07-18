Экспорт овощей из России вырос в разы

18 Июля 2017 года, 16:15

РОССИЯ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ - Федеральная таможенная служба отмечает существенный рост экспорта овощей за шесть месяцев 2017 года. Об этом говорится в письме Минсельхоза в правительство РФ. По данным ФТС, с начала текущего года экспорт российских помидоров вырос почти в четыре раза, а поставки за рубеж отечественных огурцов увеличились на 29%.

Основной причиной такого скачка экспорта является увеличение объемов производства, отмечают в отраслевых союзах. При этом на сохранение тенденции рассчитывать не приходится.

«В России стали больше выращивать овощей. Поэтому, видимо, решили, что можно и увеличить поставки за границу», — рассказал президент Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев. Подробнее читайте в материале «Известий».

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