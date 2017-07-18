Подводному покорению Северного полюса – 55 лет

18 Июля 2017 года, 16:47

РОССИЯ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – 55 лет исполнилось со дня всплытия атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» в районе Северного полюса. Знаменательное событие произошло 17 июля 1962 года, сообщили в ОСК.

Первая советская атомная подводная лодка «К-3» положила начало атомной эры в кораблестроении. Вступив в строй 12 марта 1959 года, через три года впервые в истории советского Военно-Морского Флота она совершила длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана, во время которого дважды прошла точку Северного полюса. Вся операция проходила в условиях полной секретности. Шли вслепую и вглухую – ледяной панцирь отражал шумы собственных винтов. Но сложнее всего было найти место для всплытия в полынье между ледяными торосами. При всплытии лодки в районе Северного полюса во льдах Центральной Арктики подводники водрузили Государственный флаг СССР. Весь личный состав корабля был награжден орденами и медалями.