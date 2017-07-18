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Главная » НОВОСТИ » Фермерские хозяйства Мурманской области не выдерживают конкуренции с сетевыми магазинами
 
 
 
 
18 Июля 2017 года, 17:00

Фермерские хозяйства Мурманской области не выдерживают конкуренции с сетевыми магазинами


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – Депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин ознакомился с ситуацией в одном из фермерских хозяйств поселка Зверосовхоз. По словам парламентария, судьба предприятия вызывает тревогу, Ферма индивидуального предпринимателя Ивана Вельмякина вынуждена примерно на 50 процентов снизить объемы производства. Это объясняется повсеместным открытием сетевых магазинов, которые мешают реализации фермерской продукции.

Ранее ферма сбывала свою продукцию в небольших магазинах шаговой доступности. Сегодня на месте таких точек появляются федеральные торговые сети, которые не заинтересованы в сотрудничестве с местными производителями, которые не в состоянии поставлять продукцию в требуемых объемах.

«Себестоимость сельхозпродукции здесь всегда выше из-за известного всем «северного удорожания», - отметил парламентарий. – Если мы хотим, чтобы сельское хозяйство в Заполярье существовало, местным производителям нужна поддержка».

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  • А где грамотная реклама: вот местный 100 % белок по 5 р., а вон там 5 % белка за 3 р.?
 
 
 
 
 
 
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