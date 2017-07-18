15 ведомств не дают скидку при оплате пошлин на портале госуслуг

18 Июля 2017 года, 17:28

РОССИЯ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ - С 1 января 2017 года все органы власти должны предоставлять гражданам 30-процентную скидку на платные услуги, в случае если они оказаны через официальный портал госуслуг. Однако 15 министерств и ведомств до сих пор не дают такой дисконт. Среди них Минкультуры, Минсельхоз, Минюст, Росреестр, Роспатент, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Ростехнадзор, ФТС, Росавиации, Росморречфлот, Росстандарт, Росимущество и Росавтодор. Эту информацию «Известиям» подтвердили в Минкомсвязи.

«Действительно, для госуслуг от части ведомств оплата со скидкой на Единый портал госуслуг не выведена, — заявили в пресс-службе Минкомсвязи. — Протоколом подкомиссии от 13 июля 2017 года ведомствам дано поручение принять меры для исправления ситуации».

Скидка в 30% довольно существенна. Например, госпошлина за загранпаспорт обойдется в 2,45 тысячи рублей вместо 3,5 тысяч рублей, а замена утерянного или испорченного паспорта будет стоить 1,05 тысячи рублей вместо 1,5 тысяч рублей.

Согласно указу президента России от 7 мая 2012 года, к 2018 году доля граждан, использующих электронные госуслуги, должна составлять 70%. К концу 2016 года этот показатель составил 51,3%. Ежемесячная посещаемость портала gosuslugi.ru в 2016 году достигла 33,5 млн человек. За прошедший год пользователи через него заказали 380 млн услуг на общую сумму 7,9 млрд рублей.