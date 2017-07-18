В Мурманской области сокращаются доходы бюджета

18 Июля 2017 года, 17:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – За пять месяцев 2017 года доходы бюджета Мурманской области сократились на 2%. При этом налоговые и неналоговые доходы сократились на 4%. Об этом свидетельствуют данные РИА Рейтинг.

Так, по состоянию на 1 июня 2017 года доходы областного бюджета составили 24 млрд рублей. Из них на налоговые и неналоговые доходы приходится 21,3 млрд рублей.

Лидером по темпам роста налоговых и неналоговых доходов стал Ненецкий автономный округ, где объем поступлений вырос на 95%, что в большей степени обусловлено почти двукратным ростом объемов сборов налога на прибыль организаций. Пятикратный рост объема поступлений налога на прибыль организаций внес ощутимый вклад в общий объем налоговых и неналоговых доходов Республики Крым, которые выросли за пять месяцев 2017 года на 82%. Тройку лидеров по темпам роста налоговых и неналоговых доходов замыкает Кемеровская область (+52%), где так же значительно выросли поступления налога на прибыль организаций.

Напомним, в июне депутаты Мурманской областной думы утвердили поправки в областной бюджет, которые предполагают дефицит в размере 2,06 млрд рублей.