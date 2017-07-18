Алексей Навальный рассказал своим читателям о мурманском рыбаке

18 Июля 2017 года, 18:00

РОССИЯ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – Политик и блогер Алексей Навальный рассказал своим подписчикам в Твиттере о мурманском рыбаке Романе Федорцове. Мурманчанин публикует на своих страницах в социальных сетях фотографии рыб и других морских обитателей, которые попадают в сети траулера. Федорцов стал популярен после внимания к нему средств массовой информации. Сейчас у него насчитывается более 120 тысяч читателей в Твиттере и более 190 тысяч подписчиков в Instagram.

«Твитер ужасных морских тварей отучит вас есть морепродукты», - написал Алексей Навальный в своей ленте, ретвитнув фотографию Романа Федорцова, на которой изображена рыба с паразитом «мокрица, пожирающая язык» (Cymothoa exigua).