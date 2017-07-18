МЧС рассказывает о правилах безопасности по время грозы

18 Июля 2017 года, 18:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – В Заполярье открылся грозовой сезон. Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонов, смещающихся с Карелии и Скандинавии. Сегодня по области - теплая погода, при прохождении атмосферных фронтов – дождь различной интенсивности, местами грозы.

Особенно опасным явлением остается молния, поэтому при приближении грозы следует выключить в доме все бытовые электроприборы. Не лишним будет полностью обесточить жилье до полного прохождения грозового фронта.

В грозу нельзя стоять у окон и дверей, касаться водопроводных кранов и батарей отопления.

Печку или камин лучше не топить во время грозы, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью, и вероятность удара молнии в трубу возрастает. Это относится и к кострам и, особенно, к железным мангалам.

Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокими деревьями. Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте.

В городе при приближении грозы нужно постараться как можно скорее укрыться в здании. Если такой возможности нет, желательно переждать грозу, присев на корточки под невысокими насаждениями. В грозу опасно разговаривать по мобильному телефону. Рискованно стоять у влажной стены, вблизи которой растет высокое дерево. Не рекомендуется находиться на возвышенностях и в открытых незащищенных местах, особенно, если поблизости располагаются металлические или сетчатые ограждения, крупные металлические сооружения, линии электропередачи, антенны и т.д.

Автомобиль является безопасным убежищем, и во время грозы лучше его не покидать. Следует закрыть окна и опустить автомобильную антенну, прекратить движение и переждать непогоду на обочине или на автостоянке, расположившись подальше от высоких деревьев.

Велосипед и мотоцикл, наоборот, являются в это время потенциально опасными. Их лучше уложить на землю, а самим удалиться на расстояние не меньше 30 метров. Ещё более опасно находиться в тракторе в открытом поле.

Вода – отличный проводник тока. Во время грозы необходимо выйти из водоема и отойти от него подальше. Не стоит искать укрытие в пойменных кустах.

Вспышки молний с раскатами грома прокатились вчера практически по всем городам Мурманской области, отмечались скачки напряжения.

Фото: Dimon Patrakov