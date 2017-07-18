В центре Мурманска отремонтируют семь тысяч квадратных метров тротуарного покрытия

18 Июля 2017 года, 17:10

МУРМАНСК/ 18 июля/ БИ-ПОРТ - Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по ремонту тротуаров на улице Челюскинцев. Всего этим летом здесь будет отремонтировано 7 тысяч квадратных метров тротуарного покрытия. На сегодняшний день заасфальтирован участок от плавательного бассейна до перекрестка с улицей Карла Либкнехта, установлен бортовой камень.

«Тротуары имеют важное значение для городской инфраструктуры, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Учитывая сложный многоуровневый рельеф заполярной столицы, в рамках летней ремонтной кампании будут отремонтированы 9 пешеходных лестниц во всех округах Мурманска».

Все работы выполняются в срок в соответствии с графиком. Завершить ремонт планируют до конца лета.

АГМ