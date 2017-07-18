«Нордавиа» вошла в тройку пунктуальных авиакомпаний в июне

18 Июля 2017 года, 19:22

РОССИЯ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа - региональные авиалинии» заняла третью строчку в рейтинге наиболее пунктуальных авиакомпаний, выполнявших международные чартерные рейсы в июне 2017 года. Рейтинг пунктуальности составляет Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на основе сведений о задержках.

В июне 2017 года авиакомпания выполнила 43 международных чартерных рейса, из которых всего два – с задержкой. «Безопасность полетов и пунктуальность остаются для нас главными критериями, определяющими эффективность работы авиакомпании», – прокомментировал «Би-порту» генеральный директор «Нордавиа» Анатолий Семенюк. Всего в рейтинге Росавиации представлено 24 авиакомпании.

В общем рейтинге пунктуальности, составленном Росавиацией на основе сведений о задержках регулярных и чартерных рейсов, «Нордавиа» занимает 11 место – в июне перевозчиком выполнено 1111 рейсов, из которых 29 – с задержкой (2,61%).

Фото - Никита Москвичёв.