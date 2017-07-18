Суд определил размер компенсации по делу задержания судна Arctic Sunrise в Мурманске

18 Июля 2017 года, 19:05

НИДЕРЛАНДЫ/ 18 июля/ БИ-ПОРТ - Постоянная палата третейского суда, расположенная в Гааге, вынесла решение по размеру компенсации в деле о задержании судна Greenpeace «Arctic Sunrise», которое в 2013 году было задержано в Мурманске. В соответствии с решением суда Россия обязана выплатить 5,39 млн евро.

Судно Arctic Sunrise было задержано российскими властями во время акции Greenpeace возле платформы «Приразломная» и доставлено в Мурманск, где находилось под арестом на протяжении 10 месяцев. Были арестованы 30 человек, находившиеся на борту судна, в том числе четверо россиян. В последующем их перевели на содержание в Санкт-Петербург, где они были амнистированы. В декабре все 26 иностранцев покинули РФ.