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Два уникальных корабля Северного флота примут участие в Санкт-Петербургском параде Военно-морских сил
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 19 июля
 
 
 
 
18 Июля 2017 года, 20:00

Мурманск: прогноз отключений на 19 июля


МУРМАНСК/ 18 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 июля:

С 8 ЧАСОВ 17 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 31 ИЮЛЯ – ОСТАНОВКА ДИЗЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ  – 4 дома

С 8 ЧАСОВ 11 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 24 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ВОСТОЧНОЙ КОТЕЛЬНОЙ - 458 домов

С 8 ЧАСОВ 18 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 21 ИЮЛЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ  П. «РОСТА» – 114 домов

С 8 ЧАСОВ 19 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 1 АВГУСТА – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА КОТЕЛЬНОЙ П. «АБРАМ-МЫС» (АО «МЭС»)  - 17 домов

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Карла Маркса, 33/51;
пр. Кольский, 59, 61, 67, 69, 71, 110, 110а, 110к1, 112, 114, 114а, 114к1, 116, 120, 126, 128, 130, 132, 134;
ул. Кооперативная, 2, 4, 7, 11.

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

02.00 – 06.00 пр. Кольский, 59, 61, 67, 69, 71, 110, 110а, 110к1, 112, 114, 114а, 114к1, 116, 120, 126, 128, 130, 132, 134;
ул. Кооперативная, 2, 4, 7, 11.

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

02.00 – 05.00 пр. Кольский, 100, 102, 104к1, 104к2, 104к3, 104к4, 106к1, 106к2, 106к3, 106к4, 108к1, 108к1, 108к2, 108к3, 108к4, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;
пр-д Ледокольный, 1, 3, 7, 9
пр-д Молодежный, 1, 10, 11, 12, 13, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
ул. Анатолия Бредова, 19, 20;
ул. Зои Космодемьянской, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15к1, 15к2, 15к3, 16, 17к1, 17к2, 17к3, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28, 29, 2к1, 30, 32, 33, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ул. Капустина, 4, 5;
ул. Кооперативная, 11, 15, 17, 4, 7, 9;
ул. Морская, 1, 11, 13, 3, 3а, 5, 7;
ул. Новое Плато, 10;
ул. Олега Кошевого, 10, 12к1, 12к2, 14к1, 14к2, 16к1, 16к2, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 4а, 5, 6к1, 6к2, 8;
ул. Спартака, 11, 13.


О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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