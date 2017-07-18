Мурманск: прогноз отключений на 19 июля

18 Июля 2017 года, 20:00

МУРМАНСК/ 18 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 июля:

С 8 ЧАСОВ 17 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 31 ИЮЛЯ – ОСТАНОВКА ДИЗЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ – 4 дома

С 8 ЧАСОВ 11 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 24 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ВОСТОЧНОЙ КОТЕЛЬНОЙ - 458 домов

С 8 ЧАСОВ 18 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 21 ИЮЛЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ П. «РОСТА» – 114 домов

С 8 ЧАСОВ 19 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 1 АВГУСТА – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА КОТЕЛЬНОЙ П. «АБРАМ-МЫС» (АО «МЭС») - 17 домов

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Карла Маркса, 33/51;

пр. Кольский, 59, 61, 67, 69, 71, 110, 110а, 110к1, 112, 114, 114а, 114к1, 116, 120, 126, 128, 130, 132, 134;

ул. Кооперативная, 2, 4, 7, 11.

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

02.00 – 06.00 пр. Кольский, 59, 61, 67, 69, 71, 110, 110а, 110к1, 112, 114, 114а, 114к1, 116, 120, 126, 128, 130, 132, 134;

ул. Кооперативная, 2, 4, 7, 11.

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

02.00 – 05.00 пр. Кольский, 100, 102, 104к1, 104к2, 104к3, 104к4, 106к1, 106к2, 106к3, 106к4, 108к1, 108к1, 108к2, 108к3, 108к4, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

пр-д Ледокольный, 1, 3, 7, 9

пр-д Молодежный, 1, 10, 11, 12, 13, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

ул. Анатолия Бредова, 19, 20;

ул. Зои Космодемьянской, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15к1, 15к2, 15к3, 16, 17к1, 17к2, 17к3, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28, 29, 2к1, 30, 32, 33, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

ул. Капустина, 4, 5;

ул. Кооперативная, 11, 15, 17, 4, 7, 9;

ул. Морская, 1, 11, 13, 3, 3а, 5, 7;

ул. Новое Плато, 10;

ул. Олега Кошевого, 10, 12к1, 12к2, 14к1, 14к2, 16к1, 16к2, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 4а, 5, 6к1, 6к2, 8;

ул. Спартака, 11, 13.





О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.