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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » На развитие малого и среднего бизнеса пять муниципалитетов получат 4,4 млн рублей
 
 
 
 
19 Июля 2017 года, 08:25

На развитие малого и среднего бизнеса пять муниципалитетов получат 4,4 млн рублей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – Пять монопрофильных муниципальных образований Мурманской области подали в 2017 году заявки на участие конкурсном отборе на софинансирование из областного бюджета мероприятий для реализации муниципальных программ развития предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. На субсидию претендуют города Кировск, Мончегорск и Оленегорск, Печенгский район и Ревда.

По результатам конкурсных процедур заявки всех муниципалитетов удовлетворены. В 2017 году объем поддержки на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства составил 4,4 млн рублей.

Основные направления расходования средств текущего года: возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем; возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с лизинговыми обязательствами; возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства целевых расходов на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).

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