На развитие малого и среднего бизнеса пять муниципалитетов получат 4,4 млн рублей

19 Июля 2017 года, 08:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – Пять монопрофильных муниципальных образований Мурманской области подали в 2017 году заявки на участие конкурсном отборе на софинансирование из областного бюджета мероприятий для реализации муниципальных программ развития предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. На субсидию претендуют города Кировск, Мончегорск и Оленегорск, Печенгский район и Ревда.

По результатам конкурсных процедур заявки всех муниципалитетов удовлетворены. В 2017 году объем поддержки на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства составил 4,4 млн рублей.

Основные направления расходования средств текущего года: возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем; возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с лизинговыми обязательствами; возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства целевых расходов на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).