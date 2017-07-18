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Жизнь в Мурманске


Сари
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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Мурманском морском торговом порту продолжается реализация масштабной программы технического перевооружения
 
 
 
 
19 Июля 2017 года, 09:35

В Мурманском морском торговом порту продолжается реализация масштабной программы технического перевооружения

2 2МУРМАНСК/ 19 июля/ БИ-ПОРТ - На промышленной площадке предприятия завершается монтаж двух новых портальных кранов «Аист» производства петербургской компании ЗАО «СММ». Этот вид перегрузочной техники оснащается грейфером объемом 10 м3 и за одну операцию способен перемещать до 10 тонн груза. Планируется, что новые портальные краны будут введены в эксплуатацию в конце лета текущего года.

Еще четыре новых «Аиста» должны заработать на причалах торгового порта в 2018-2019 годах. Таким образом, уже через два года в арсенале мурманских портовиков будет более 50 процентов обновленного кранового оборудования.

Также в текущем году значительно увеличится парк самоходных гидравлических перегружателей – в порту ожидается поступление сразу четырех машин одного из лучших производителей такой техники – немецкой компании SENNEBOGEN. Два гидравлических перегружателя «Sennebogen 875» оборудованы порталом на гусеничном ходу и грейферами объемом 5 м3. Еще две машины «Sennebogen 850» имеют колесное шасси и грейферы объемом 3,5 м3.

Особенностью этой современной техники является наличие гидравлического привода грузозахватного органа – грейфера, что позволяет оператору быстро и точно производить выгрузку вагонов. Такие машины внешне очень напоминают фантастические трансформеры, которые виртуозно производят сложные манипуляции.

Происходит обновление и технологического транспорта ПАО «ММТП» - в порт уже доставлен высокопроизводительный погрузчик «Volvo L150 H», с объемом ковша 6,8 м3. Эта современная многофункциональная машина сочетает повышенную маневренность и простоту управления. Ее применение значительно повышает производительность труда докеров-механизаторов, делает их работу более комфортной и безопасной.

Программа предусматривает серьезные инвестиции в природоохранное оборудование. Поставлена задача в кратчайшие сроки установить на производственной площадке грузового района №1 стационарную систему пылеподавления. Для этого ПАО «ММТП» приобретает 4 модуля производства итальянской компании «ТехноАльпин» - производителя генераторов снега и тумана по самым передовым технологиям. Аналогичная система из четырех стационарных туманообразующих пушек, введенная в эксплуатацию летом 2015 года на грузовом районе №2 позволила снизить концентрацию пыли на промышленной площадке и на границе санитарно-защитной зоны почти вдвое. Эти данные подтверждаются контрольными измерениями, проведенными АО «НИИ Атмосфера», г. Санкт-Петербург.

Также ПАО «ММТП» ожидает поставку новейшего мобильного вакуумного погрузчика «Centurion» шведской фирмы «DISAB». Эта самая современная и производительная техника для работы с просыпями навалочных грузов, а также для эффективной профилактики пылеобразования.

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