В Мурманском морском торговом порту продолжается реализация масштабной программы технического перевооружения

19 Июля 2017 года, 09:35

МУРМАНСК/ 19 июля/ БИ-ПОРТ - На промышленной площадке предприятия завершается монтаж двух новых портальных кранов «Аист» производства петербургской компании ЗАО «СММ». Этот вид перегрузочной техники оснащается грейфером объемом 10 м3 и за одну операцию способен перемещать до 10 тонн груза. Планируется, что новые портальные краны будут введены в эксплуатацию в конце лета текущего года.

Еще четыре новых «Аиста» должны заработать на причалах торгового порта в 2018-2019 годах. Таким образом, уже через два года в арсенале мурманских портовиков будет более 50 процентов обновленного кранового оборудования.

Также в текущем году значительно увеличится парк самоходных гидравлических перегружателей – в порту ожидается поступление сразу четырех машин одного из лучших производителей такой техники – немецкой компании SENNEBOGEN. Два гидравлических перегружателя «Sennebogen 875» оборудованы порталом на гусеничном ходу и грейферами объемом 5 м3. Еще две машины «Sennebogen 850» имеют колесное шасси и грейферы объемом 3,5 м3.

Особенностью этой современной техники является наличие гидравлического привода грузозахватного органа – грейфера, что позволяет оператору быстро и точно производить выгрузку вагонов. Такие машины внешне очень напоминают фантастические трансформеры, которые виртуозно производят сложные манипуляции.

Происходит обновление и технологического транспорта ПАО «ММТП» - в порт уже доставлен высокопроизводительный погрузчик «Volvo L150 H», с объемом ковша 6,8 м3. Эта современная многофункциональная машина сочетает повышенную маневренность и простоту управления. Ее применение значительно повышает производительность труда докеров-механизаторов, делает их работу более комфортной и безопасной.

Программа предусматривает серьезные инвестиции в природоохранное оборудование. Поставлена задача в кратчайшие сроки установить на производственной площадке грузового района №1 стационарную систему пылеподавления. Для этого ПАО «ММТП» приобретает 4 модуля производства итальянской компании «ТехноАльпин» - производителя генераторов снега и тумана по самым передовым технологиям. Аналогичная система из четырех стационарных туманообразующих пушек, введенная в эксплуатацию летом 2015 года на грузовом районе №2 позволила снизить концентрацию пыли на промышленной площадке и на границе санитарно-защитной зоны почти вдвое. Эти данные подтверждаются контрольными измерениями, проведенными АО «НИИ Атмосфера», г. Санкт-Петербург.

Также ПАО «ММТП» ожидает поставку новейшего мобильного вакуумного погрузчика «Centurion» шведской фирмы «DISAB». Эта самая современная и производительная техника для работы с просыпями навалочных грузов, а также для эффективной профилактики пылеобразования.