Более 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года

19 Июля 2017 года, 10:37

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июля/ БИ-ПОРТ - Объем передачи электроэнергии по сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») по итогам I полугодия 2017 года составил 5,58 млрд кВтч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 4,2%.

Потери при передаче электроэнергии составили 3,37% от общего объема, в абсолютных величинах – 194,6 млн кВтч.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в Мурманской области являются Кольская горно-металлургическая компания, АО «Апатит», Кандалакшский алюминиевый завод, Оленегорский и Ковдорский горно-обогатительные комбинаты. Их доля в общем объеме электроэнергии, передаваемой по сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» составляет более 70 процентов.