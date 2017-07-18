«Мегафон» предоставил свою инфраструктуру для запуска VK Mobile

19 Июля 2017 года, 10:55

РОССИЯ/ 19 июля/ БИ-ПОРТ - В прошлые выходные 15 июля, в первый день VK Fest, состоялся официальный запуск VK Mobile, совместный проект одного из крупнейших операторов связи «Мегафон» и социальной сети ВКонтакте. VK Mobile не является новым оператором связи, как например, Йота, а представляет собой новый продукт от ВКонтакте на базе сети «МегаФона». VK Mobile использует инфраструктуру сети «Мегафон», которая является лидером по количеству базовых станций 4G и по общему количеству базовых станций в России (по данным Роскомнадзора). То есть, покрытие, частоты, роуминг и многие другие условия перейдут от оператора связи. Таким образом, «Мегафон» получит абонентов, которые неравнодушные к социальной сети ВКонтакте. По данным TNS, в сентябре 2016 г. мобильная аудитория «В контакте» составляла порядка 14 млн пользователей.

«ВКонтакте теперь не только предоставляет платформу для общения 80% аудитории рунета, но и через VK Mobile обеспечивает пользователей самым быстрым и удобным доступом к этой платформе через мобильный интернет во всей России» - говорит руководитель проекта VK Mobile Роман Степанов.

С момента официального запуска у жителей более чем полсотни городов России появилась возможность стать абонентом нового сервиса. SIM-краты также можно заказать через бесплатную курьерскую доставку. В течения июля и августа география подключений будет расширяться. Оформить заявку можно в официальном сообществе vk.com/vkmobile. Кроме того, подключиться к VK Mobile можно будет в более чем 1500 точках продаж по всей России, со временем их количество увеличится.