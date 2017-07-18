Владимир Путин 27 июля посетит Финляндию

19 Июля 2017 года, 11:34

ФИНЛЯНДИЯ/ 19 июля/ БИ-ПОРТ - 27 июля Владимир Путин по приглашению Президента Финляндской Республики Саули Ниинистё посетит Финляндию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии и пройдёт в городе Савонлинна, где также состоится международный оперный фестиваль с участием артистов Большого театра», - говорится в сообщении.

В ходе запланированных переговоров главы государств обсудят широкий круг вопросов российско-финляндского сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости