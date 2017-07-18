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Жизнь в Мурманске


Сари
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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Международный летний экологический лагерь завершил работу под Кандалакшей
 
 
 
 
19 Июля 2017 года, 11:50

Международный летний экологический лагерь завершил работу под Кандалакшей


КАНДАЛАКША/ 19 июля/ БИ-ПОРТ - Под Кандалакшей 9-16 июля прошел Международный летний экологический лагерь. Это традиционное мероприятие общественной экологической организации «Природа и Молодежь». В 2017 году главной темой лагеря стал «зеленый» образ жизни и экологический туризм. 27 студентов и начинающих активистов из Мурманской области и Норвегии провели неделю, полную обучающих семинаров, тренингов, экскурсий и походов.

Участники лагеря освоили раздельный сбор отходов. Собранные за время лагеря отходы приехали обратно в Мурманск и были отправлены в специальные контейнеры для дальнейшей переработки.

Значительную часть лагеря занимали обучающие тренинги: игры на командообразование, на доверие к команде, в которой работаешь, на развитие креативного мышления, лидерских качеств и умения быть активным и неравнодушным гражданином.

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