Международный летний экологический лагерь завершил работу под Кандалакшей

19 Июля 2017 года, 11:50

КАНДАЛАКША/ 19 июля/ БИ-ПОРТ - Под Кандалакшей 9-16 июля прошел Международный летний экологический лагерь. Это традиционное мероприятие общественной экологической организации «Природа и Молодежь». В 2017 году главной темой лагеря стал «зеленый» образ жизни и экологический туризм. 27 студентов и начинающих активистов из Мурманской области и Норвегии провели неделю, полную обучающих семинаров, тренингов, экскурсий и походов.

Участники лагеря освоили раздельный сбор отходов. Собранные за время лагеря отходы приехали обратно в Мурманск и были отправлены в специальные контейнеры для дальнейшей переработки.

Значительную часть лагеря занимали обучающие тренинги: игры на командообразование, на доверие к команде, в которой работаешь, на развитие креативного мышления, лидерских качеств и умения быть активным и неравнодушным гражданином.