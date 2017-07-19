«Обнимая Небо…»: организаторы и партнёры назвали победителей конкурсов для споттеров

19 Июля 2017 года, 12:05

МУРМАНСК/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – Организаторы и партнёры подвели итоги и назвали победителей конкурсов по мотивам летнего споттинга «Обнимая Небо...», прошедшего в Международном аэропорту Мурманска 8 июля 2017 года.

Главная воздушная гавань Заполярья и организатор споттинга выбрали сразу трёх победителей. Призы «За креативность» по решению администрации аэропорта получат Максим Митченко и Алексей Бурда, а приз «За лучшее фото на перроне» решено было вручить Александру Мансурову.

В конкурсе от Tele2 «Другой ракурс» лучшим был признан снимок с интересным и необычным ракурсом, автором которого является Николай Серёгин.

Кроме того, Tele2 Мурманск и ИА «Би-порт» наградят Артёма Ершова, снимок которого набрал больше всех «лайков» от подписчиков в Instagram.

Согласно решению национального перевозчика и организаторов, приз – масштабную модель Airbus A320 в ливрее «Аэрофлота» – вручён самому юному участнику споттинга Никите Москвичёву. «Нужно по-настоящему быть верным мечте, чтобы приехать к раннему утру более чем за 200 км из Апатитов в Мурманск», – посчитали организаторы и партнёры сопттинга.

Авиакомпания «Нордавиа» определила победителя конкурса на лучшее фото своего воздушного судна во время летнего споттинга «Обнимая Небо...» в Мурманском аэропорту. По решению регионального перевозчика победителем признан известный заполярный фотограф Олег Филонок.

Впервые партнёром VI официального летнего споттинга стала известная мурманская компания «Евророс», которая уже во время мероприятия сделала приятные подарки участникам. По итогам собственного конкурса, «Евророс» принял решение наградить ценным призом Татьяну Габидуллину за фотографию заруливающего на перрон мурманского аэропорта Эйрбаса А320 «Аэрофлота».

Примечательно, что награждение победителей пройдёт в 41-ю годовщину со дня основания Международного аэропорта Мурманск. Генеральный информационный партнёр официального споттинга «Обнимая Небо...» – информационное агентство «Би-порт».

Фото: Артём Ершов, Николай Серёгин, Татьяна Габидуллина, Олег Филонок, Никита Москвичёв, Максим Митченко, Алексей Бурда, Александр Мансуров