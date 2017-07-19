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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области полицейские приняли участие в масштабном рейде по выявлению нарушителей природоохранного законодательства
 
 
 
 
19 Июля 2017 года, 13:00

В Мурманской области полицейские приняли участие в масштабном рейде по выявлению нарушителей природоохранного законодательства


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июля - 2017 год объявлен Президентом Российской Федерации годом экологии. Цель такого решения – привлечь внимание к проблемам в данной сфере и улучшить состояние экологической безопасности страны.

В этой связи сотрудники УМВД России по Мурманской области, Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, ГОБУ «Мурманская авиабаза», а также Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области провели межведомственный рейд по контролю за соблюдением режима пребывания граждан на территории государственного природного комплексного заказника регионального значения «Лапландский лес». В ходе рейда выявлялись факты незаконных рубок лесных насаждений, а также иные правонарушения в сфере лесного законодательства.

Из Мурманска до заказника, расположенного в Кольском районе, на автотранспорте добирались сто километров, почти половину пути пришлось ехать по бездорожью, потратив более пяти часов. Пересев на моторные лодки, участники курсировали по акватории Верхнетуломского водохранилища, огибающего заказник «Лапландский лес». В общей сложности они преодолели свыше 200 километров.

На особо охраняемой природной территории сотрудники ведомств провели несколько дней. За это время совместными усилиями полицейские и работники природоохранных ведомств осуществляли на территории заказника усиленное патрулирование лесного фонда. Была проделана серьезная работа по выявлению лиц, нарушающих уголовное либо административное законодательство в сфере природоохраны.

В ходе проведения оперативно-профилактической операции полицейскими и инспекторами было зафиксировано шесть административных правонарушений природоохранного законодательства. В их числе разведение костров во время пожароопасного периода и рубка деревьев. Один из нарушителей был «схвачен за руку» при уничтожении двух молодых деревьев березы и дерева ели. Среди правонарушителей жители Москвы, Санкт-Петербурга, Твери. В отношении этих граждан составлены административные протоколы, их ждут штрафы от 1500 до 5000 рублей.

С несколькими десятками граждан участники рейда провели профилактические беседы об ответственности за незаконную заготовку и оборот древесины и разъяснили требования действующего природоохранного законодательства. Полицейские напомнили туристам о том, что виновные лица могут быть привлечены и к уголовной ответственности по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», если сумма материального ущерба превысит пять тысяч рублей. В случае причинения ущерба лесам в крупном и особо крупном размере для виновных лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В текущем году уже возбуждено 11 уголовных дел по фактам незаконных рубок.

Подобные межведомственные рейды по соблюдению режима на особо охраняемых природных территориях Мурманской области проводятся регулярно и продолжатся в дальнейшем.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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