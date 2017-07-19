Мурманчанин задолжал по алиментам почти миллион рублей

19 Июля 2017 года, 12:29

МУРМАНСК/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Мурманска. Мужчину обвиняют в неуплате алиментов без уважительных причин.

Предварительным расследованием установлено, что мурманчанин должен был уплачивать алименты своему несовершеннолетнему сыну, однако этого своевременно не делал. На что судебными приставами было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него алиментов, которое также было им проигнорировано. В связи с неисполнением судебного решения указанный гражданин был подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ. Однако, мужчина всё равно выплату денежных средств не производил, образовав задолженность по алиментам на сумму 906 198 рублей.

За совершение данного преступления суд может применить наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы до одного года.

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