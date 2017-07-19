Уголовное дело возбуждено по факту гибели мурманских рыбаков в Норвежском море

19 Июля 2017 года, 12:35

МУРМАНСК/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – По факту отравления угарным газом четырех моряков, находящихся на промысле в Норвежском море возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте.

Напомним, 13 июля 2017 года около 11 часов, при нахождении судна «Капитан Сулимов» на промысле в Норвежском море в помещении рыбомучной установки произошло задымление. В указанное помещение вошли четыре члена экипажа без изолирующих дыхательных аппаратов, которые в результате получили отравление угарным газом, приведшее к смертельному исходу.

Уголовное дело возбуждено ч. 3 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).

Фото: Gena Anfimov