Абоненты «МегаФона» прокачали VK Fest на 4 500 гигабайт

19 Июля 2017 года, 13:20

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 19 июля/ БИ-ПОРТ - В минувшие выходные в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоялось, пожалуй, главное офлайн-событие для пользователей соцсети «ВКонтакте» — фестиваль VK Fest. «МегаФон» заранее подготовил сеть к повышенным нагрузкам: виртуальная активность абонентов в эти дни была выше прежнего. За два дня мероприятие посетило более 100 тысяч человек, и у каждого третьего в смартфоне была SIM-карта «МегаФона». Среди гостей фестиваля были и мурманчане.

«На фестивале наши абоненты прокачали свыше 4 500 гигабайт трафика мобильного интернета при средней скорости более 15 Мбит/с. Мы заранее готовимся к массовым мероприятиям, когда нагрузка на сеть возрастает в несколько раз. В этом году к VK Fest мы увеличили емкость сети более чем в три раза. Кроме того, для обеспечения услуг фиксированной связи общей пропускной способностью почти 1,5 Гбит/с проложили более 2 км оптических линий связи, установили десятки единиц телекоммуникационного оборудования», — рассказал Алексей Титов, директор по инфраструктуре Северо-Западного филиала «МегаФона».

VK Fest — 2017 проходил под музыку любимых исполнителей: на трех сценах выступили более 40 артистов, в том числе «Мумий Тролль», «Би-2», «Звери», Pendulum и многие-многие другие. В то же время в «Лектории» состоялись увлекательные встречи с блогерами, журналистами, космонавтами, бизнесменами, спортсменами и актерами. Всего же было открыто 20 тематических зон на любой вкус и возраст — от «Еды» до «Компьютерных игр».

Фестиваль не только подарил море впечатлений, но и открыл новые возможности для пользователей «ВКонтакте»: с 15 июля жители более сотни российских городов могут заказать SIM-карту VK Mobile. Новый продукт VK Mobile использует инфраструктуру сети «МегаФон», которая является лидером по количеству базовых станций 4G по данным Роскомназдора. Одними из первых SIM-карты VK Mobile получили и мурманские журналисты. Синие симки были готовы к использованию, а еще давали право на дополнительные бонусы на фестивале: проход в специальную зону на синей сцене, отдельный вход на фестиваль и приоритетный вход в Орметаж.

VK Mobile — это неограниченный доступ к соцсети «ВКонтакте», который распространяется в том числе и на встроенные видео с других площадок, а также прямые трансляции VK Live. Кроме того, в абонентскую плату (399 рублей в месяц) включены подписка на музыкальный сервис Boom, бесплатные звонки между пользователями VK Mobile, ежемесячный набор стикеров, а также 50% кэшбек за покупку стикеров и подарков в соцсети. Совсем скоро SIM-карты VK Mobile появятся в Мурманске — в салонах «МегаФона».