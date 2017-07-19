Курортный сбор в России: когда и почём

19 Июля 2017 года, 13:38

РОССИЯ/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – В третьем чтении принят закон о курортном сборе, который вводится для туристов, въезжающих на территорию Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края.

С 1 мая 2018 года по 31 декабря 2020 года туристы должны будут платить за пользование инфраструктурой. В 2018 году сбор будет составлять не более 50 рублей в сутки, в последующем эта сумма может быть увеличена до 100 рублей. Оплачиваться сбор будет до отъезда туристов из города.

Закон действует для всех совершеннолетних туристов, которые останавливаются в городе больше суток. От сбора освободят льготников: ветеранов войн, инвалидов первой и второй группы, героев СССР и России и героев труда.

Фото: Fotovideoforum.ru