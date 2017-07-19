В Северном бассейне выловили 352 тысячи тонн рыбы

19 Июля 2017 года, 13:52

РОССИЯ/ 19 июля/ БИ-ПОРТ - Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 17 июля 2017 года составил 2,7 тысяч тонн, что на 2,9% больше уровня прошлого года.

В Северном бассейне вылов достиг 352,3 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 12,4 тысяч тонн. На промысле трески уровень добычи превышает прошлогодний показатель на 21,6 тысяч тонн и составляет 260,7 тысяч Пикши добыто 62,2 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 14,2 тысяч тонн за счет перераспределения промысловых усилий.

Освоение квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств составляет 231,3 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 12,8 тысяч тонн – главным образом за счет вылова в зоне Марокко.