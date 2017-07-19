«МегаФон» устраивает гаджетам «проверку боем»

19 Июля 2017 года, 14:14

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 19 июля/ БИ-ПОРТ - Журналисты мурманских СМИ побывали в Петербурге, где познакомились с лабораторией гаджетов компании «МегаФон».

Оператор заботится не только о качестве связи в собственной сети, но и тестирует мобильные устройства перед тем, как они попадают в розничную продажу. После обращений специалистов лаборатории производитель может «довести» программное обеспечение того или иного смартфона, чтобы он без проблем работал в российской радиосети. Или установить прошивки, позволяющие гаджету быстрее «качать» данные в интернете.

Особенное впечатление на журналистов произвели специальные экранированные комнаты, куда снаружи не проникают радиосигналы. Выглядят эти три комнаты обычно, однако штукатурка особого типа и металлическая сетка, спрятанная в стенах, позволяет создать «стерильные» условия для тестирования гаджетов. Внутри комнат можно смоделировать любые условия работы мобильной сети — и проверить, как в них будет вести себя смартфон.

В результате всей этой работы оператор получает информацию, которую учитывает при строительстве базовых станций: если смартфоны имеют более современную начинку, ставить дополнительные БС для усиления сигнала в тех или иных местах нет необходимости — «быстрые» смартфоны скорее скачивают нужный контент и освобождают частоты для других абонентов, поэтому сеть загружается меньше. А клиенты оператора получают более функциональные и надежные модели.

Журналисты также в числе первых протестировали работу виртуального оператора связи VK Mobile. SIM-карты VK Mobile мурманские журналисты получили в первый же день фестиваля VK Fest. У самого «ВКонтакте» оборудования связи нет — социальная сеть использует инфраструктуру «МегаФона». Она, кстати, одна из мощнейших в России — по крайней мере, на фестивале «ВК» даже в период максимальной загрузки сети абоненты могли спокойно звонить и выходить в интернет на высокой скорости. Мурманчане убедились в этом на собственном опыте.

Наличие новеньких SIM-карт позволило ближе познакомиться с самим продуктом. VK Mobile при ежемесячной плате в 399 рублей включает неограниченный доступ к «ВКонтакте», который распространяется на встроенные видео с других площадок и прямые трансляции VK Live, подписку на музыкальный сервис Boom, бесплатные звонки между пользователями VK Mobile, ежемесячный набор стикеров, а также 50% кэшбек за покупку стикеров и подарков в социальной сети. «ВКонтакте» объединяет порядка 80% аудитории Рунета, поэтому возможность еще и звонить другим пользователям соцсети будет интересна многим. Совсем скоро SIM-карты VK Mobile появятся и в Мурманске — в салонах «МегаФона».