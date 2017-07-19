Мурманские следователи проведут проверку по факту гибели туриста из Санкт-Петербурга

19 Июля 2017 года, 15:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области проведёт доследственную проверку по факту смерти мужчины на острове Курга в Мурманской области. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Ксения Кошелюк.

По предварительным данным следствия двое мужчин из города Санкт-Петербурга с целью туризма прибыли на остров Курга, расположенный на территории Ловозерского района. 18 июля 2017 года у одного из мужчин, 1951 года рождения, ухудшилось самочувствие, в результате чего он скончался. При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящее время следователем СК устанавливаются причины произошедшего.