Мурманские водоёмы – не место для купания

19 Июля 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 19 июля/ БИ-ПОРТ - Самая распространенная причина смерти на воде в летний период – это купание в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с участившимися случаями гибели людей на водных объектах, отдел по ГО и ЧС администрации Мурманска напоминает жителям и гостям города, что на территории муниципального образования нет ни одного водоема, оборудованного для купания, и, во избежание несчастных случаев, рекомендует воздержаться от плавания в открытых водоемах и не устраивать заплывы на глубину, особенно, в состоянии алкогольного опьянения.

Желаем всем жителям и гостям Мурманска безопасного лета!

АГМ