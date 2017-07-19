Иностранные фирмы будут платить «налог на Google» за ИП и юридических лиц

19 Июля 2017 года, 16:15

РОССИЯ/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – Иностранные поставщики электронных сервисов для России получат возможность уплачивать «налог на Google» за юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сейчас такие компании после регистрации в ФНС получают право уплачивать налог только за физических лиц. Такие изменения нормативного регулирования обсуждаются в ФНС, сообщил «Известиям» представитель ведомства.

Закон о введении НДС для электронных услуг (пресса назвала его «налог на Google») был подписан президентом летом 2016 года. Авторы законопроекта — депутаты Андрей Луговой и Владимир Парахин сочли несправедливым, что российские компании при продаже софта в онлайн-магазинах и т.п. платят НДС, а иностранные — Google, Apple и др. — не платят. И теперь иностранные сервисы, предоставляющие электронные услуги в России, должны регистрироваться как налоговые резиденты и перечислять в российский бюджет НДС в размере 15,25%.

Однако, как оказалось, иностранные фирмы должны платить НДС только за услуги физическим лицам. Российские компании и ИП, приобретающие услуги у иностранного сервиса, обязаны уплачивать налог самостоятельно. Но в ФНС уже обсуждают возможность дать поставщикам сервисов платить налог за всех российских клиентов.

«Это было бы удобно и для участников рынка, и для государства, — сообщили в ФНС. — К примеру, ИП и организации, которые применяют специальные налоговые режимы, не должны уплачивать НДС. Но сейчас они вынуждены выполнять функцию налогового агента, а значит — сдавать декларации, уплачивать налог и т.д.».

Заместитель директора Института развития интернета Екатерина Лобанова уверена, что российское законодательство в данном случае идет по пути европейского. Она отметила, что «предоставить возможность поставщикам уплачивать налог и за юридические лица, и за ИП — это логично».