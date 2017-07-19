Суд назначил штраф капитану и судовладельцу норвежского судна «Remøy» за незаконный вылов креветки

19 Июля 2017 года, 16:25

МУРМАНСК/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – Октябрьский районный суд Мурманска сегодня огласил наказание капитану и судовладельцу норвежского судна «Remøy», которое вело незаконный промысел креветки в российской части Баренцева моря. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 69,6 млн рублей и 139,1 млн рублей соответственно. Об этом «Би-порту» сообщили в УФСБ России по западному арктическому району.

Напомним, 10 мая в ходе проверочных мероприятий на борту «Remøy» были обнаружены 415 тонн креветки северной. При этом у экипажа было разрешение на добычу трески, пикши, палтуса и зубатки. Капитан судна согласился добровольно проследовать в порт Мурманска в сопровождении пограничного сторожевого корабля для проведения разбирательства в соответствии с российским законодательством. 11 мая 2017 года судно «Ремёй» прибыло в порт.

После проведения необходимых процессуальных действий, а также получения официальных гарантий от норвежской стороны об обязательной уплате штрафа, при назначении такового, 1 июня иностранному судну было разрешено покинуть порт.