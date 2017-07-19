Цены в России за неделю выросли на 0,1%

19 Июля 2017 года, 16:39

РОССИЯ/ 19 июля/ БИ-ПОРТ - За период с 11 по 17 июля 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала июля – 100,4%, с начала года – 102,7%.

За прошедшую неделю сахар-песок стал дороже на 1,3%, свинина, колбаса полукопченая, консервы мясные, масло сливочное, сметана, сыры, макароны, рис и соль – на 0,1-0,2%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 1,3%, куры, молоко стерилизованное, крупу гречневую – на 0,3%, баранину, карамель и пшено – на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,7%, в том числе на капусту белокочанную – 15,5%, картофель – 6,6%, помидоры – 5,7%, морковь – 1,6%. В то же время огурцы подорожали на 1,3%, лук – на 1,1%, яблоки – на 0,4%.