Мурманчане вновь пытаются привлечь внимание президента Владимира Путина

19 Июля 2017 года, 17:03

МУРМАНСК/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – Вчера на фасаде дома №6 на Кольском проспекте появился баннер с надписью «Путин, помоги! Уже год нет горячей воды». Сегодня его демонтировали спасатели, пишут в социальных сетях.

Огромный плакат вывесили из окна квартиры на пятом этаже. Полиция и Управление Октябрьского округа сообщают, что жильцы отказались добровольно снимать баннер.

На Кольском, 6 проблемы с горячей водой длятся уже девять месяцев. Раньше горячую воду сюда подавал бойлер из соседнего дома на проспекте Кирова, 49. Такая схема была заложена еще при строительстве. В Государственной жилищной инспекции отмечают, что горячая вода отключена из-за отсутствия участка трубопровода в подвале дома на Кирова, 49.

Фото: Мурманск ДТП ЧП