Очередная Всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году

19 Июля 2017 года, 18:36

РОССИЯ/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – Правительство России согласилось с предложением Министерства экономического развития провести очередную Всероссийскую перепись населения в октябре 2020 года.

«Согласиться с предложением Минэкономразвития России о проведении очередной Всероссийской переписи населения в октябре 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Подготовка проекта о проведении переписи поручена главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти. Кроме того, министр должен подготовить предложения по оптимизации бюджетных расходов, связанных с мероприятием.

Проведение пробной переписи населения намечено на 2018 год.

В сентябре прошлого года стало известно, что Всероссийская перепись населения станет обязательной и персонифицированной, а отвечать на вопросы можно будет через интернет.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын