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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 20 июля
 
 
 
 
19 Июля 2017 года, 19:12

Мурманск: прогноз отключений на 20 июля


МУРМАНСК/ 19 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 июля.

С 08.00 17.07.2017 до 24.00 31.07.2017 остановка Дизельной котельной  – (Прибрежная 1, 6, 23, 25) - 4 дома

С 08.00 11.07.2017 до 24.00 24.07.2017 полная остановка Восточной котельной - 458 домов

С 08.00 18.07.2017 до 24.00 21.07.2017 опрессовка тепловых сетей от котельной «П. Роста» - 114 домов

С 08.00 19.07.2017 до 24.00 01.08.2017 полная  остановка от котельной  п. «Абрам-мыс» (АО «МЭС») - 17 домов

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

10.30 – 16.30 пр. Кольский, 165, 67

09.00 – 16.00 ул. Генералова, 1/13, 2/18, 3/20

ул. Декабристов, 4/22

ул. Максима Горького, 17/14, 15

ул. Фрунзе, 21/4, 17, 19

ул. Халтурина, 11, 16, 7, 9

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 17.00 ул. Володарского, 18

ул. Карла Маркса, 13, 18

ул. Софьи Перовской, 33

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Свердлова, 14к1

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 12.00 пр. Кольский, 67, 69

10.00 – 11.00 ул. Полярный Круг, 10, 11


О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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