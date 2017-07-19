Мурманск: прогноз отключений на 20 июля

19 Июля 2017 года, 19:12

МУРМАНСК/ 19 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 июля.

С 08.00 17.07.2017 до 24.00 31.07.2017 остановка Дизельной котельной – (Прибрежная 1, 6, 23, 25) - 4 дома

С 08.00 11.07.2017 до 24.00 24.07.2017 полная остановка Восточной котельной - 458 домов

С 08.00 18.07.2017 до 24.00 21.07.2017 опрессовка тепловых сетей от котельной «П. Роста» - 114 домов

С 08.00 19.07.2017 до 24.00 01.08.2017 полная остановка от котельной п. «Абрам-мыс» (АО «МЭС») - 17 домов

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

10.30 – 16.30 пр. Кольский, 165, 67

09.00 – 16.00 ул. Генералова, 1/13, 2/18, 3/20

ул. Декабристов, 4/22

ул. Максима Горького, 17/14, 15

ул. Фрунзе, 21/4, 17, 19

ул. Халтурина, 11, 16, 7, 9

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 17.00 ул. Володарского, 18

ул. Карла Маркса, 13, 18

ул. Софьи Перовской, 33

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Свердлова, 14к1

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 12.00 пр. Кольский, 67, 69

10.00 – 11.00 ул. Полярный Круг, 10, 11





О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.