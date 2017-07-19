Теплые встречи в Парке активного отдыха «Огни Мурманска»

20 Июля 2017 года, 09:00

МУРМАНСК/ 20 июля – В минувшие выходные на природе в Парке активного отдыха и туризма «Огни Мурманска» для детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей МРОБОМСИ «Радуга» устроили традиционный праздник в рамках проекта «Теплее вместе», под названием «Теплые встречи».

Погода была чудесная и тоже тёплая. Встречали и развлекали детишек веселые, жизнерадостные и очень активные девушки-аниматоры, ребята быстро освоились, раскачались и потом их уже было не остановить! Эмоций у них и родителей было достаточно, были и слезки от того, что кто-то не победил, но все же чаще звучал задорный детский смех!

Ну, а на спортивных состязаниях и прохождениях армейской полосы препятствий (в миниатюре), и мальчишки и девочки показали истинный соревновательный дух.

Все участники этого летнего солнечного праздника сказали слова благодарности коллективу Парка отдыха и туризма «Огни Мурманска» за организацию такого спортивного и одновременно веселого мероприятия! Отдельные слова благодарности за то, что такое вообще возможно на территории нашего города, получил Боглаев Владимир Егорович, основатель компании «Огни Мурманска», основной философией которого, является пропаганда здорового образа жизни, хорошего настроения и воспитания в детях любви к спорту.

С полным фотоотчетом можно ознакомиться здесь.

Бренд «Огни Мурманска» основан более 25 лет назад. С маленького кафе за «ленинградкой» выросло несколько региональных мест отдыха мурманчан и жителей области: самый популярный в городе зимний горнолыжный склон, где за эти годы несколько тысяч взрослых взяли горные лыжи, детские спортивные школы по обучению катанию на горных лыжах и сноуборде, детский и взрослый веревочные экстрим-парки, банкетный зал ресторана «Огни Мурманска», конференц-зал «Огни Мурманска», панорамный зал «У Егорыча», кафе «Бочонок мёда» и «Чум», свадебная ротонда и шатер, гостиница и стоянка для кемплеров, сказочные гриль-домики, беседки у озера, сафари на снегоходах, катания и фотосессии с хаски, тропическая купальня в которой есть финская сауна, турецкий хамам, инфракрасная сауна, бассейн, гейзер и много другое.

Приехать в компанию «Огни Мурманска» можно на общественном транспорте маршрута 7Т.