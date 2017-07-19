Более 40 нарушений выявлено за три дня с начала операции «Автобус»

МУРМАНСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – В Госавтоинспекции подвели промежуточные итоги операции «Автобус», которая началась 17 июля 2017 года во всех округах областного центра.
Всего за три дня с начала проведения профилактического мероприятия сотрудники ОБ ДПС ГИБДД и ОГИБДД ОМВД по г. Мурманску выявили более 40 нарушений, среди которых: управление транспортным средством с техническими неисправностями, не использование ремней безопасности водителями и пассажирами, нарушения правил перевозки людей, когда количество пассажиров превышает предусмотренное техническими характеристиками. По всем фактам нарушений составлены административные материалы.
Операция продолжится до 30 июля.