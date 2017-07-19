В финском Оулу эвакуировали стадион из-за угрозы теракта

20 Июля 2017 года, 09:48

ОУЛУ/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – Финская полиция эвакуировала стадион в городе Оулу из-за анонимного предупреждения о теракте, сообщает РБК.

Стадион были вынуждены покинуть 3,5 тысячи болельщиков, говорится в сообщении местной полиции. Эвакуация была проведена за 10 минут, паники не возникло. Часть улиц вокруг стадиона была блокирована. Полиция приступила к поиску взрывоопасных предметов.

В мае в Хельсинки и Рованиеми прошли учения на случай теракта, их детали не разглашались.

В июне полиция Финляндии провела спецоперацию в Хельсинки после сообщения о готовившемся теракте. По информации правоохранительных органов, целью террористов должны были стать достопримечательности. В центре Хельсинки были усилены патрули полиции, а на улицы были направлены кинологи с собаками. Между тем, Финляндия, согласно отчету Всемирного экономического форума, признана одной из самых безопасных стран мира.

Фото: v-kurse.ru