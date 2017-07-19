Пожарные спасли мурманчанина из горящей квартиры

20 Июля 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области при пожаре в столице Заполярья спасли мужчину.

Информация о пожаре в Мурманске на ул. Хлобыстова, 28, поступила на пульт «01» накануне вечером. В результате пожара в одной из комнат обгорел диван, нарушено оконное остекление, квартира закопчена по всей площади. На место пожара работали два подразделения (11 человек личного состава и четыре единицы техники).

«При пожаре пострадал мужчина, который доставлен в медицинское учреждение. Его личность устанавливается», – пояснили агентству в региональном МЧС.