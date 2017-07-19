Фотоконкурс «Гаджиево в лицах» стартует в ЗАТО Александровск

20 Июля 2017 года, 10:16

ГАДЖИЕВО/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – К 60-летнему юбилею Гаджиево администрация ЗАТО Александровск объявляет о начале фотоконкурса «Гаджиево в лицах».

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, снимать можно на любую технику. Главное, чтобы фотография была сделана в пределах города-юбиляра, а в кадре обязательно должны быть жители Гаджиево.

Принять участие может каждый пользователь приложения Instagram или социальных сетей «ВКонтакте» и «Facebook». Фотографии нужно разместить до 18 сентября и поставить хештег #гаджиевовлицах. Количество работ не ограничено. Запрещены к размещению снимки эротического содержания, пропагандирующие вредные привычки, насилие, экстремизм.

Авторы самых оригинальных фото получат подарки от главы администрации ЗАТО Александровск Семена Каурова. Награждение победителей состоится 24 сентября во время праздничной программы «Лучший город на Земле». Начало в 16:00 на площади им. Героя Советского Союза Л. Матушкина.