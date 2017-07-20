В состав областного избиркома включён представитель «зелёных»

МУРМАНСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – В составе избирательной комиссии Мурманской области внесены изменения. Вместо освобождённого от обязанностей Александра Волоцкова, новым членом избирательной комиссии с правом решающего голоса назначен Александр Смирнов. Соответствующее постановление подписано врио губернатора Мурманской области Алексеем Тюкавиным.
Александр Смирнов в настоящее время работает консультантом управления по внутренней политике Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. В состав облизбиркома он выдвинут региональным отделением политической партии «Альянс Зелёных».