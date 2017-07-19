Вопреки протесту Генпрокуратуры, начаты выплаты вкладчикам банка «Югра»

20 Июля 2017 года, 11:50

РОССИЯ/ 20 июля/ БИ ПОРТ – Отделения ВТБ24 и Сбербанка в некоторых регионах России начали осуществлять выплаты вкладчикам банка «Югра», в котором регулятор ввел временную администрацию. Об этом пишет РБК.

Выплаты уже осуществляются в Мурманске, в Архангельской области, а также в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, сообщает радио Sputnik.

По данным «Интерфакса», перед открытием одного из крупных отделений ВТБ24 в центре Владивостока собралось около 20 человек. Позже к выплатам присоединился и Сбербанк. Представители банков ФК «Открытие» и «Уралсиба» пояснили, что также начали осуществлять выплаты вкладчикам «Югры». Позже представители Россельхозбанка также подтвердили факт начала выплат.

«В соответствии с Агентским договором с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» АО «Россельхозбанк» приступил к выплатам страхового возмещения вкладчикам ПАО БАНК «ЮГРА» с 20 июля 2017 года», — сказали в банке.

19 июля Агентство по страхованию вкладов (АСВ) распорядилось осуществить страховые выплаты вкладчикам «Югры». Банками-агентами АСВ выбрало ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк, ФК «Открытие» и «Уралсиб». Решение было принято вопреки протесту Генпрокуратуры, которая попросила проверить правомерность действий Банка России в отношении «Югры»: регулятор ввел там временную администрацию, после того как выявил признаки недостоверности отчетности, а также наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

На время рассмотрения протеста надзорное ведомство предложило приостановить деятельность временной администрации и осуществление страховых выплат. Это первый случай, когда Генпрокуратура «приносит протесты» в отношении мер Центробанка. Сам регулятор пообещал рассмотреть обращение Генпрокуратуры.

Конфликт между Центробанком и Генпрокуратурой носит идейный характер, заявил в эфире радио Sputnik независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

«В соответствии с законом АСВ выплачивают и выплачивают. Здесь непонятна позиция самой Генеральной прокуратуры. Почему они захотели подождать результатов расследования? Даже если там, предположим, будут обнаружены какие-то мошеннические действия со стороны руководства банка, все равно законом не предусмотрено, что это является основанием для невыплаты денег вкладчикам этого банка, поэтому здесь конфликт, скорее, идейный, чем экономический. Я не вижу тут экономического и юридического конфликта, потому что в законе все четко, однозначно прописано, там нет двойных трактовок, и если выплачивать нужно, то выплачивать все равно нужно», – отмечает эксперт.

Банк «Югра» входит в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. По состоянию на начало июня вкладчики держали в банке порядка 181,5 млрд руб. Общие активы банка оцениваются в 322,9 млрд руб. Недавно стало известно, что ЦБ может лишить банк лицензии.

Фото: Владислав Шатило / РБК