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Главная » НОВОСТИ » Администрации «Олкона» и Оленегорска обменялись планами на будущее
 
 
 
 
20 Июля 2017 года, 12:04

Администрации «Олкона» и Оленегорска обменялись планами на будущее


ОЛЕНЕГОРСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – Руководители администрации Оленегорска и «Олкона» в начале этой недели провели совместную встречу, на которой обменялись планами на десятилетнюю перспективу.

Глава Оленегорска Олег Самарский представил руководству предприятия план развития моногорода, подробнее остановился на туристических и индустриальных проектах, которые власти намерены реализовать в недалеком будущем. Город ищет новых инвесторов, при этом, как и прежде, заинтересован в сотрудничестве с градообразующим предприятием.

«Мы готовы участвовать во взаимовыгодных коммерческих проектах, нести социальную ответственность перед своими работниками — жителями Оленегорска, а также искать новые точки соприкосновения», — сказал генеральный директор АО «Олкон» и АО «Карельский окатыш» – директор филиала АО «Северсталь Менеджмент» в Костомукше Максим Воробьев.

Пользуясь возможностью, Воробьев прокомментировал слухи, которые ходят вокруг объединения управленческих функций двух предприятий.

«Единое управление комбинатами «Олкон» и «Карельский окатыш» создано для совместной выработки решений, которые пойдут на пользу обоим предприятиям», – уточнил руководитель. Мера, по его словам, не подразумевает ни сокращение работников, ни, тем более, ликвидацию «Олкона».

Стратегия развития Оленегорского ГОКа предусматривает работу предприятия до 2026 года.

«Одна из задач, которая поставлена руководству комбината, в частности мне, — это поиск возможностей для продления работы предприятия после 2026 года. Запасы для разработки есть. Сейчас важно провести работу над повышением эффективности добычи рудного сырья», — пояснил исполнительный директор АО «Олкон» Алексей Борисов.

Фото: Алена Штепенко

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