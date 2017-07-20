Госдума разрешила авиакомпаниям взимать плату за багаж на невозвратных тарифах

20 Июля 2017 года, 13:21

РОССИЯ/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – Государственная дума одобрила во втором чтении законопроект о запрете провоза бесплатного багажа при покупке билета по невозвратному тарифу. Таким образом, авиакомпаниям представлено право запрещать бесплатно провозить багаж пассажирам с невозвратными билетами. При этом минимальная бесплатная норма багажа в 10 кг на возвратных тарифах сохранена.

«Договор о воздушной перевозке» может быть расторгнут перевозчиком в одностороннем порядке с теми пассажирами, которые откажутся оплачивать багаж. Проектом закона авиакомпаниям также разрешено самостоятельно устанавливать номы бесплатного провоза ручной клади (в соответствии с правилами Росавиации).

Кроме того, перевозчиков обяжут информировать пассажира об условиях и правилах провоза багажа и ручной клади до покупки билетов.

Согласно проведённому исследованию, россияне не особо готовы отдельно платить за багаж, предпочитая те тарифы, которые уже включают в себя эту услугу. Вместе с тем, безбагажные и невозвратные билеты позволяют совершать авиаперелёт с существенной экономией. Например, недавно открывшая продажи билетов из Мурманска авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) предлагает полёт до Москвы по минимальному тарифу 2300 рублей.

Фото: М. Паламарчук