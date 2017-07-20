Госдума разрешила авиакомпаниям взимать плату за багаж на невозвратных тарифах

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Мурманске отметили 40 лет «Лада Нива» В Мурманске отметили 40 лет «Лада Нива»
Вклад 9% годовых? Это возможно! Вклад 9% годовых? Это возможно!
День металлурга отметили в городах Мурманской области День металлурга отметили в городах Мурманской области
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
 
 

Видеоновости16+

Рыбы в мурманском морском рыбном порту стало больше
 
 
 
 

Курсы валют 20.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,1565
-0,4407
1 USD
Доллар США
59,2418
-0,1287
1 EUR
Евро
68,2762
-0,1246
10 NOK
Норвежских крон
73,2565
0,0500
10 SEK
Шведских крон
71,4264
-0,1457
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

12°
4.0 м/с
давление 761.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

Выбор редакции

ЗАТО Островной переведен на резервные источники питания
20 Июля 2017, 11:35
ЗАТО Островной переведен на резервные источники питания
Инспекторы по-прежнему могут останавливать автомобили только на стационарных постах
20 Июля 2017, 11:10
Инспекторы по-прежнему могут останавливать автомобили только на стационарных постах
В состав областного избиркома включён представитель «зелёных»
20 Июля 2017, 10:51
В состав областного избиркома включён представитель «зелёных»
Суд назначил штраф капитану и судовладельцу норвежского судна «Remøy» за незаконный вылов креветки
19 Июля 2017, 16:25
Суд назначил штраф капитану и судовладельцу норвежского судна «Remøy» за незаконный вылов креветки
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманчане вновь пытаются привлечь внимание президента Владимира Путина
19 Июля 2017, 17:03
Суд назначил штраф капитану и судовладельцу норвежского судна «Remøy» за незаконный вылов креветки
19 Июля 2017, 16:25
Мурманские следователи проведут проверку по факту гибели туриста из Санкт-Петербурга
19 Июля 2017, 15:19
В Мурманске обсудили капитальный ремонт домов
19 Июля 2017, 15:10
Футбол – самый популярный вид спорта у российских детей
19 Июля 2017, 18:13
Ремонт в центральной детской библиотеке Мурманска продолжается
19 Июля 2017, 16:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Госдума разрешила авиакомпаниям взимать плату за багаж на невозвратных тарифах
 
 
 
 
20 Июля 2017 года, 13:21

Госдума разрешила авиакомпаниям взимать плату за багаж на невозвратных тарифах


РОССИЯ/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – Государственная дума одобрила во втором чтении законопроект о запрете провоза бесплатного багажа при покупке билета по невозвратному тарифу. Таким образом, авиакомпаниям представлено право запрещать бесплатно провозить багаж пассажирам с невозвратными билетами. При этом минимальная бесплатная норма багажа в 10 кг на возвратных тарифах сохранена.

«Договор о воздушной перевозке» может быть расторгнут перевозчиком в одностороннем порядке с теми пассажирами, которые откажутся оплачивать багаж. Проектом закона авиакомпаниям также разрешено самостоятельно устанавливать номы бесплатного провоза ручной клади (в соответствии с правилами Росавиации).

Кроме того, перевозчиков обяжут информировать пассажира об условиях и правилах провоза багажа и ручной клади до покупки билетов.

Согласно проведённому исследованию, россияне не особо готовы отдельно платить за багаж, предпочитая те тарифы, которые уже включают в себя эту услугу. Вместе с тем, безбагажные и невозвратные билеты позволяют совершать авиаперелёт с существенной экономией. Например, недавно открывшая продажи билетов из Мурманска авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) предлагает полёт до Москвы по минимальному тарифу 2300 рублей.

Фото: М. Паламарчук

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Северный флот провел эксперимент по оборудованию причала в условиях Арктики
2.
«Арктическую велогонку» могут провести за федеральный счёт
3.
В Коле обнаружена граната времён войны
4.
«Статойл» и «Вега» подняли цену на бензин
5.
Администрации «Олкона» и Оленегорска обменялись планами на будущее
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "29309" ["channel"]=> string(22) "/news/item/203555.html" ["comment"]=> string(420) "что ж ждём теперь стоячие места, плату за посещение туалета и конечно в цену билета не стоит включать обслуживание в аэропорту (регистрация, досмотр, предполётные мероприятия) это всё должно оплачиваться по факту оказания услуг :)" ["date"]=> string(19) "2017-07-20 14:28:22" ["autor"]=> string(6) "NEWsss" ["email"]=> string(6) "1@1.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "37.28.162.174" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68938058" } }
  • что ж ждём теперь стоячие места, плату за посещение туалета и конечно в цену билета не стоит включать обслуживание в аэропорту (регистрация, досмотр, предполётные мероприятия) это всё должно оплачиваться по факту оказания услуг :)
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта