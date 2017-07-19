Северный флот провел эксперимент по оборудованию причала в условиях Арктики

20 Июля 2017 года, 13:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июля – Специалисты морской инженерной службы Северного флота подготовили и провели экспериментальное учение по развёртыванию причала на необорудованном побережье в природных условиях, приближённых к островам Северного Ледовитого океана. Учение проходило в губе Грязной Кольского залива под руководством начальника морской инженерной службы полковника Александра Худолея.

Одной из главных задач учения стала проверка возможности оборудования причальной инфраструктуры для базирования кораблей и судов, приема и передачи грузов в условиях Арктики за счёт сил и средств отдельного морского инженерного батальона Северного флота.

В ходе учения основное внимание было уделено соединению плавпричала с берегом при помощи штатной техники инженерных войск – тяжёлого механизированного моста – ТММ-3. Он предназначен для наведения мостовых переправ через естественные и искусственные препятствия шириной до 40 и глубиной до 3 метров и способен выдерживать технику весом до 60 тонн. Был использован полный комплект моста, состоящий из 4-х мостоукладчиков на шасси автомобиля КрАЗ.

Укладка мостовых блоков проводилась с учётом гидрометеорологических условий арктической зоны: ветровой нагрузки и колебаний уровня моря за счёт приливов и отливов. Также было принято в расчёт воздействие солёной воды на элементы металлических конструкций моста.

К учению привлекался личный состав инженерно-дорожной роты, имеющий большой опыт оборудования переправ в условиях Крайнего Севера.

После анализа результатов проведённого учения будут подготовлены предложения по использования штатной техники инженерных войск для оборудования временных пунктов базирования Северного флота в условиях Арктики.