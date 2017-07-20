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Главная » НОВОСТИ » В чем подвох «быстрых кредитов»?
 
 
 
 
20 Июля 2017 года, 13:50

В чем подвох «быстрых кредитов»?


Сегодня в любом городе можно увидеть рекламу, что выдается кредит за несколько минут по небольшой процентной ставке. Но как же обстоят дела на самом деле? Почему многие люди, оказывающиеся пойманными на удочку таких мошенников по истечению некоторого времени, оказываются ни с чем?

В чем выгода для банка?

В нашей стране есть огромная конкуренция среди банков. Каждый пытается привлечь к себе новых клиентов заманчивыми предложениями. Поэтому часто бывает так, что в рекламе информация об условиях звучит более заманчиво, чем оказывается на самом деле:

  • Процент по платежам может быть скрытым.
  • Назначается дополнительная комиссия за обслуживание расчетного счета.
  • Для получения наиболее выгодного предложения нужно приложить очень много усилий.
  • Заставляют оформить дорогостоящую страховку.

Получить быстро кредит можно без предъявления справок, большого объема документов. При срочном оформлении банк не может проверить кредитную историю. Все это дает право ему завысить процентную ставку. Последняя позволяет перекрыть ставки. При получении экспресс-кредита нужно быть готовым к тому, что сумма переплат будет очень высокой.

При этом подписание договора происходит настолько быстро, что человек не успевает внимательно прочитать условия договора. Из-за этого он вынужден дополнительно оплачивать большие взносы при малейшей просрочки. Рекомендуется перед подачей заявки использовать калькулятор кредита для предварительных расчетов.

Особенности быстрых кредитов и как не попасть в ловушку?

Часто случаются ситуации, когда человеку отказывают в выдаче средств при предъявлении справки о доходах. Тогда они стремятся воспользоваться быстрыми программами. Защитить себя можно, если:

  • Пользоваться услугами только проверенных банков. Не стоит обращаться в организации, которые предлагают быстрое получение денег, но находятся на остановках, рядом с супермаркетами, рынками.
  • Внимательно читайте договор. Бывает так, что доброжелательные сотрудники, чашечка чая и разговоры на отвлеченные темы приводят к тому, что человек не глядя подписывает контракт. В результате вас могут ожидать не только высокие процентные ставки, но и необходимость выплачивать средства каждый день.
  • Заранее узнать о банке. Некоторые из них на самом деле оказываются мошенниками. Их первый признак – внесение в качестве залога ценного имущества, документы, паспорт.

Как выбрать кредит?

Если вы собираете брать кредит без справок и поручителей, то сперва внимательно изучите требования банка. Лучше отдать предпочтение предложениям, когда процент начисляется на остаток задолженности. Это позволяет уменьшить переплату. Если вы уверены, что сможете заранее оплатить долг, выбирайте программы с досрочным погашением.

Во внимание принимается и отсутствие лишних платежей и комиссий. Вас могут уговаривать взять страховку. Вы можете не только согласиться на нее, но самостоятельно выбрать страховую компанию, но и полностью от нее отказаться.

Совершая выбор воспользуйтесь кредитным калькулятором онлайн. С его помощью вы легко подберете наиболее оптимальные для себя условия с учетом имеющегося на руках пакета документов.

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